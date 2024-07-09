Укр Рус Eng

Новый премьер Нидерландов после атаки на "Охматдет": Россия не должна выиграть войну

Новости — Вторник, 9 июля 2024, 09:33 — Кристина Бондарева

Новый глава правительства Нидерландов Дик Схооф после атаки России на детскую больницу "Охматдет" заявил, что РФ не должна выиграть войну.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter) в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Схооф отметил, что российское нападение на детскую больницу в Киеве свидетельствует о безжалостной жестокости путинского режима.

"Это четко показывает, почему мы продолжаем поддерживать Украину: ради безопасности украинцев и ради безопасности Европы, а следовательно, и нашей страны. Россия не должна выиграть эту войну", – убежден глава правительства Нидерландов.

Реклама:

Это будет ключевым вопросом на саммите НАТО в Вашингтоне в ближайшие дни, добавил он.

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схооф и другие члены правительства 2 июля приняли присягу. Новое нидерландское правительство было сформировано после безоговорочной победы на выборах ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса.

Однако по итогам коалиционных договоренностей важные для Украины должности главы МИД и министра обороны не достались представителям ультраправой Партии свободы. Дик Схооф, бывший босс нидерландской разведки, не принадлежит ни к одной политической партии.

Министр обороны в новом правительстве Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что считает вступление Украины в НАТО "неизбежным".

Читайте также первое интервью Брекельманса в должности на сайте "Европейской правды".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Нидерланды Россия Война с РФ
Реклама: