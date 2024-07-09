Новый премьер Нидерландов после атаки на "Охматдет": Россия не должна выиграть войну

Новый глава правительства Нидерландов Дик Схооф после атаки России на детскую больницу "Охматдет" заявил, что РФ не должна выиграть войну.

Об этом он написал в соцсети Х (Twitter) в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Схооф отметил, что российское нападение на детскую больницу в Киеве свидетельствует о безжалостной жестокости путинского режима.

"Это четко показывает, почему мы продолжаем поддерживать Украину: ради безопасности украинцев и ради безопасности Европы, а следовательно, и нашей страны. Россия не должна выиграть эту войну", – убежден глава правительства Нидерландов.

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Это будет ключевым вопросом на саммите НАТО в Вашингтоне в ближайшие дни, добавил он.

De Russische aanval op nota bene een kinderziekenhuis in Kyiv tekent de nietsontziende wreedheid van het regime van Poetin.



Het laat duidelijk zien waarom we Oekraïne blijven steunen; voor de veiligheid van de Oekraïners en voor de veiligheid van Europa en dus ook ons land.… – Dick Schoof (@MinPres) July 8, 2024

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схооф и другие члены правительства 2 июля приняли присягу. Новое нидерландское правительство было сформировано после безоговорочной победы на выборах ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса.

Однако по итогам коалиционных договоренностей важные для Украины должности главы МИД и министра обороны не достались представителям ультраправой Партии свободы. Дик Схооф, бывший босс нидерландской разведки, не принадлежит ни к одной политической партии.

Министр обороны в новом правительстве Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что считает вступление Украины в НАТО "неизбежным".

Читайте также первое интервью Брекельманса в должности на сайте "Европейской правды".