Новый премьер Нидерландов после атаки на "Охматдет": Россия не должна выиграть войну
Новый глава правительства Нидерландов Дик Схооф после атаки России на детскую больницу "Охматдет" заявил, что РФ не должна выиграть войну.
Об этом он написал в соцсети Х (Twitter) в понедельник, сообщает "Европейская правда".
Схооф отметил, что российское нападение на детскую больницу в Киеве свидетельствует о безжалостной жестокости путинского режима.
"Это четко показывает, почему мы продолжаем поддерживать Украину: ради безопасности украинцев и ради безопасности Европы, а следовательно, и нашей страны. Россия не должна выиграть эту войну", – убежден глава правительства Нидерландов.
Это будет ключевым вопросом на саммите НАТО в Вашингтоне в ближайшие дни, добавил он.
De Russische aanval op nota bene een kinderziekenhuis in Kyiv tekent de nietsontziende wreedheid van het regime van Poetin.– Dick Schoof (@MinPres) July 8, 2024
Het laat duidelijk zien waarom we Oekraïne blijven steunen; voor de veiligheid van de Oekraïners en voor de veiligheid van Europa en dus ook ons land.…
Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схооф и другие члены правительства 2 июля приняли присягу. Новое нидерландское правительство было сформировано после безоговорочной победы на выборах ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса.
Однако по итогам коалиционных договоренностей важные для Украины должности главы МИД и министра обороны не достались представителям ультраправой Партии свободы. Дик Схооф, бывший босс нидерландской разведки, не принадлежит ни к одной политической партии.
Министр обороны в новом правительстве Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что считает вступление Украины в НАТО "неизбежным".
Читайте также первое интервью Брекельманса в должности на сайте "Европейской правды".