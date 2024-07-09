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Норвегія передасть Україні запчастини для гелікоптерів Sea King

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Новини — Вівторок, 9 липня 2024, 11:51 — Христина Бондарєва

Норвегія передасть Україні запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, які були передані Німеччиною.

Про це у вівторок повідомили на сайті норвезького уряду, пише "Європейська правда".

Норвегія є співголовою коаліції з морських сил і засобів, тому вважає важливим забезпечити, щоб Україна могла якнайшвидше розбудовувати свою берегову охорону та посилювати свої морські сили і засоби, відзначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

 
Гелікоптер Sea King 
фото збройних сил Норвегії

Sea King – це старий тип гелікоптерів, і пошук запасних частин до них може бути складним. 

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Гелікоптери Sea King перебували на озброєнні в Норвегії з 1973 до 2023 року, а зараз їх замінили на вертольоти SAR Queen. 

Норвезькі вертольоти відпрацювали свій максимальний наліт і не можуть бути передані у подарунок.

"Я радий, що запчастини з наших списаних Sea King можуть допомогти Україні та сприяти зусиллям зі створення української берегової охорони", – заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Німеччина вирішила передати Україні шість гелікоптерів Sea King, а Велика Британія планує передати три. 

Норвегія передасть запчастини до шести літаків, які передала Німеччина. 

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Норвегія Зброя ЗСУ
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