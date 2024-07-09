Норвегія передасть Україні запчастини для гелікоптерів Sea King
Новини — Вівторок, 9 липня 2024, 11:51 —
Норвегія передасть Україні запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, які були передані Німеччиною.
Про це у вівторок повідомили на сайті норвезького уряду, пише "Європейська правда".
Норвегія є співголовою коаліції з морських сил і засобів, тому вважає важливим забезпечити, щоб Україна могла якнайшвидше розбудовувати свою берегову охорону та посилювати свої морські сили і засоби, відзначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Sea King – це старий тип гелікоптерів, і пошук запасних частин до них може бути складним.
Гелікоптери Sea King перебували на озброєнні в Норвегії з 1973 до 2023 року, а зараз їх замінили на вертольоти SAR Queen.
Норвезькі вертольоти відпрацювали свій максимальний наліт і не можуть бути передані у подарунок.
"Я радий, що запчастини з наших списаних Sea King можуть допомогти Україні та сприяти зусиллям зі створення української берегової охорони", – заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.
Німеччина вирішила передати Україні шість гелікоптерів Sea King, а Велика Британія планує передати три.
Норвегія передасть запчастини до шести літаків, які передала Німеччина.