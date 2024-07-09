Норвегія передасть Україні запчастини для гелікоптерів Sea King

Норвегія передасть Україні запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, які були передані Німеччиною.

Про це у вівторок повідомили на сайті норвезького уряду, пише "Європейська правда".

Норвегія є співголовою коаліції з морських сил і засобів, тому вважає важливим забезпечити, щоб Україна могла якнайшвидше розбудовувати свою берегову охорону та посилювати свої морські сили і засоби, відзначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Гелікоптер Sea King фото збройних сил Норвегії

Sea King – це старий тип гелікоптерів, і пошук запасних частин до них може бути складним.

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Гелікоптери Sea King перебували на озброєнні в Норвегії з 1973 до 2023 року, а зараз їх замінили на вертольоти SAR Queen.

Норвезькі вертольоти відпрацювали свій максимальний наліт і не можуть бути передані у подарунок.

"Я радий, що запчастини з наших списаних Sea King можуть допомогти Україні та сприяти зусиллям зі створення української берегової охорони", – заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Німеччина вирішила передати Україні шість гелікоптерів Sea King, а Велика Британія планує передати три.

Норвегія передасть запчастини до шести літаків, які передала Німеччина.