Норвегия передаст Украине запчасти для вертолетов Sea King

Норвегия передаст Украине запасные части для вертолетов Sea King, чтобы помочь поддержать эксплуатацию и техническое обслуживание вертолетов, которые были переданы Германией.

Об этом во вторник сообщили на сайте норвежского правительства, пишет "Европейская правда".

Норвегия является сопредседателем коалиции по морским силам и средствам, поэтому считает важным обеспечить, чтобы Украина могла как можно быстрее развивать свою береговую охрану и усиливать свои морские силы и средства, отметил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Вертолет Sea King фото вооруженных сил Норвегии

Sea King – это старый тип вертолетов, и поиск запасных частей к ним может быть сложным.

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Вертолеты Sea King состояли на вооружении в Норвегии с 1973 до 2023 года, а сейчас их заменили на вертолеты SAR Queen.

Норвежские вертолеты отработали свой максимальный налет и не могут быть переданы в подарок.

"Я рад, что запчасти из наших списанных Sea King могут помочь Украине и способствовать усилиям по созданию украинской береговой охраны", – заявил министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Германия решила передать Украине шесть вертолетов Sea King, а Великобритания планирует передать три.

Норвегия передаст запчасти к шести самолетам, которые передала Германия.