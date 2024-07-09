Греческим островам грозит дефицит воды в разгар туристического сезона

Многим греческим островам грозит дефицит воды, и местные власти думают над ограничением потребления, несмотря на то, что туристический сезон как раз в разгаре.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

На острове Наксос, что на полпути между Афинами и Критом, в условиях летней жары почти полностью высох основной резервуар воды, что создает угрозы для местного сельского хозяйства.

На острове Карпатос, между Критом и Родосом, местные власти установили ограничения на наполнение бассейнов, а еще на некоторых островах власти хотят приобрести установки для преобразования морской воды в пресную, чтобы справиться с дефицитом.

Реклама:

На значительной территории страны месяцами не было полноценных осадков, а засушливой весне и лету предшествовала самая теплая в истории зима.

Сложная ситуация с водой становится еще большим вызовом в связи с тем, что именно сейчас в страну массово едут туристы – важный источник доходов для местного бизнеса, что означает увеличение потребления.

Напомним, недавно на одном из островов пришлось эвакуировать сотни туристов из-за лесного пожара, подступавшего к отелям.

В июне в период сорокаградусной жары в Греции в разных местах погибли шестеро туристов из Европы, преимущественно пожилые люди.







