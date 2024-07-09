Ще одне місто в Іспанії планує штрафи для тих, хто лінується дійти з пляжу до туалету

Влада приморського туристичного міста Марбелья на півдні Іспанії уточнила плани з покарання на сотні євро відпочивальників, які лінуються дійти з пляжу до туалетних кабінок.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Наприкінці травня мерія Марбельї підтримала серію пропозицій щодо покращення порядку на міських пляжах та боротьби з такими явищами як гучне відтворення музики, ігри в м’яч, що заважають іншим тощо.

Одним з пунктів, що спровокував хвилю жартів, стали наміри карати на сотні євро відвідувачів, які лінуються дійти до туалетів. У тексті згадувалося і про територію пляжу, і про воду.

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Мерія запропонувала стягувати 750 євро штрафу за перше порушення, а у разі рецидиву у той же рік – 1500 євро.

Багато людей стали іронізувати з пропозиції, запитуючи, яка поліція має стежити за тим, чи не сталося порушення під час купання.

Згодом речниця мерії прояснила, що передусім йдеться про такі порушення на пляжі, у тому числі якщо хтось надумав справити потребу з краю пляжу чи стоячи на хвилерізі.

Марбелья – не перше місто, де намагаються якось посилити правила за такі дії. У Малазі у 2004 році запровадили штраф на 300 євро за справляння природних потреб на пляжі чи у воді, а два роки тому схоже правило запровадило галіційське місто Віго, встановивши санкцію у розмірі 750 євро.

Нагадаємо, наприкінці червня в Андалусії пройшли протести місцевих мешканців проти "засилля туристів".

Цього тижня такий протест влаштували тисячі жителів Барселони.