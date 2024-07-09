Еще один город в Испании планирует штрафы для тех, кто ленится дойти с пляжа до туалета

Власти приморского туристического города Марбелья на юге Испании уточнили планы по наказанию на сотни евро отдыхающих, которые ленятся дойти с пляжа до туалетных кабинок.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

В конце мая мэрия Марбельи поддержала серию предложений по улучшению порядка на городских пляжах и борьбы с такими явлениями как громкое воспроизведение музыки, игры в мяч, мешающие другим и тому подобное.

Одним из пунктов, который спровоцировал волну шуток, стало намерение наказывать на сотни евро посетителей, которые ленятся дойти до туалетов. В тексте упоминалось и о территории пляжа, и о воде.

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Мэрия предложила взимать 750 евро штрафа за первое нарушение, а в случае рецидива в тот же год – 1500 евро.

Многие люди стали иронизировать над предложением, спрашивая, какая полиция должна следить за тем, не произошло ли нарушение во время купания.

Впоследствии пресс-секретарь мэрии прояснила, что прежде всего речь идет о таких нарушениях на пляже, в том числе если кто-то решил справить нужду с края пляжа или стоя на волнорезе.

Марбелья – не первый город, где пытаются как-то ужесточить правила за такие действия. В Малаге в 2004 году ввели штраф на 300 евро за справление естественных нужд на пляже или в воде, а два года назад похожее правило ввел галицийский город Виго, установив санкцию в размере 750 евро.

Напомним, в конце июня в Андалусии прошли протесты местных жителей против "засилья туристов".

На этой неделе такой протест устроили тысячи жителей Барселоны.