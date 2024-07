Ряд посольств в Киеве приспустили флаги из-за траура по погибшим в результате удара РФ

По меньшей мере три западных посольства в Киеве приспустили флаги, присоединяясь к трауру по погибшим в результате российской ракетной атаки 8 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Посол Великобритании Мартин Харрис опубликовал фото приспущенного флага на здании посольства Соединенного Королевства. "Мы будем помнить их. Это зло нужно победить", – написал он.

The British flag is flying at half-mast outside the Embassy in Kyiv today, as Ukraine observes a Day of National Mourning to honour the victims of Russia’s cruel missile attacks yesterday. We will remember them. This evil must be defeated. pic.twitter.com/6bFAJ3Y3qU

