Президент Литви звинуватив Угорщину у збільшенні безпекових ризиків Європи
Рішення Угорщини спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі збільшує безпекові ризики в Європі.
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа у середу, його цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".
Науседа вважає, що односторонні рішення Угорщини, в тому числі про спрощення видачі віз громадянам Росії та Білорусі, суперечать цінностям, принципам солідарності та домовленостям ЄС.
"Угорщина, яка дозволяє громадянам країни-агресора, Росії, і країни, яка бере участь (в агресії), Білорусі, вільно подорожувати Європою, збільшує ризики для безпеки в Європі", – зазначив президент Литви.
Науседа також назвав будівництво АЕС "Пакш" в Угорщині, яке буде здійснюватися "Росатомом" і білоруськими представниками, що не змогли впоратися з проблемами безпеки на Островецькій атомній електростанції в Білорусі і які захопили українську ЗАЕС, проєктом, який має сумнівний сенс.
Раніше цього місяця Угорщина оголосила про нову спрощену візову схему, згідно з якою громадяни восьми країн, у тому числі Росії та Білорусі, можуть в'їжджати до Угорщини без перевірок безпеки або інших обмежень.
Будапешт стверджує, що багато з тих, хто в'їжджає за цією схемою, будуть будувати атомну електростанцію.
Литва звернулася до Європейської комісії у зв'язку з рішенням Угорщини полегшити режим в'їзду для громадян Росії та Білорусі.
У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив балтійські держави у пропагандистській кампанії проти Будапешта.
На думку литовського МЗС, у країн-членів ЄС є ще невикористані способи зупинити в'їзд російських громадян до Шенгенської зони, навіть якщо Будапешт лібералізує для них доступ до віз.