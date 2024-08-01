На півдні Хорватії другу добу триває боротьба з лісовою пожежею

На півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря триває боротьба з двома лісовими пожежами, найбільша з яких триває з вечора вівторка.

Про це повідомляє Index, пише "Європейська правда".

Пожежа на межі національного парку Біоково біля селища Тучепи добралася до селища Подгора, частині його мешканців довелося провести ніч в евакуації у школі.

У цьому районі вигоріли близько 400 гектарів низькорослої рослинності і соснового лісу, згоріла також стоянка з човнами.

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На місці працюють понад 300 пожежників і 77 одиниць техніки. У район привезли вогнеборців з усієї території країни, щоб задіяні команди мали можливість ротації для відпочинку.

З’явилась інформація, що початкове займання спричинив місцевий пасічник, йому загрожують кримінальні звинувачення.

Ще одна пожежа палає у важкодоступній лісистій місцевості західніше Спліта, в районі міста Трогір, з другої половини дня середи. Площа пожежі складає близько 500 гектарів, там задіяні близько 60 вогнеборців.

Нагадаємо, пожежа спалахнула ввечері у вівторок та почала швидко розширюватися через сильний вітер. У вогні ледве не загинув мер селища Тучепи, який поїхав у зону пожежі.

Доба з 30 на 31 липня стала найскладнішою для хорватських пожежників за це літо.

У Болгарії того ж дня через лісові пожежі евакуювали два села.