На юге Хорватии вторые сутки продолжается борьба с лесным пожаром

На юге Хорватии у побережья Адриатического моря продолжается борьба с двумя лесными пожарами, крупнейший из которых продолжается с вечера вторника.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

Пожар на границе национального парка Биоково возле поселка Тучепы добрался до поселка Подгора, части его жителей пришлось провести ночь в эвакуации в школе.

В этом районе выгорели около 400 гектаров низкорослой растительности и соснового леса, сгорела также стоянка с лодками.

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На месте работают более 300 пожарных и 77 единиц техники. В район привезли пожарных со всей территории страны, чтобы задействованные команды имели возможность ротации для отдыха.

Появилась информация, что начальное возгорание по небрежности вызвал местный пасечник, ему грозят уголовные обвинения.

Еще один пожар пылает в труднодоступной лесистой местности западнее Сплита, в районе города Трогир, со второй половины дня среды. Площадь пожара составляет около 500 гектаров, там задействованы около 60 пожарных.

Напомним, пожар вспыхнул вечером во вторник и начал быстро расширяться из-за сильного ветра. В огне чуть не погиб мэр поселка Тучепы, который поехал в зону пожара.

Сутки с 30 на 31 июля стали самыми сложными для хорватских пожарных за это лето.

В Болгарии в тот же день из-за лесных пожаров эвакуировали два села.