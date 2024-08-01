Продажі пива у Німеччині знизились попри сподівання на чемпіонат з футболу

У першій половині 2024 року продажі пива в Німеччині впали приблизно на 0,6%, або на 25,8 мільйона літрів порівняно з попереднім роком.

Про це повідомило у четвер Федеральне статистичне управління Німеччини, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

Відомство, відоме під німецькою назвою Destatis, заявило, що німецькі пивоварні не побачили стрибка продажів, на який вони сподівалися під час футбольного чемпіонату УЄФА Євро-2024, який Німеччина приймала влітку.

Насправді у червні, коли відбувалася основна частина турніру, продажі пива в країні були найнижчими з 1993 року.

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Певну провину можна покласти на погоду: сильні дощі та нижчі, ніж зазвичай, температури відлякували вболівальників від пивних садів та барів. Інфляція також сильно вдарила по пивній галузі: броварні скаржаться на стрімке зростання цін на сировину та логістику. Водночас популярність безалкогольного пива також зросла.

"Під час Чемпіонату Європи з футболу американські гірки температур і часті грози негативно вплинули на бізнес багатьох барів, і багато вечірок у саду було скасовано", – сказав виконавчий директор Німецької асоціації пивоварів Хольгер Айхеле.

Destatis також повідомила про зниження продажів популярних у Німеччині міксів, таких як пиво з лимонадом або колою. У порівнянні з першою половиною 2023 року було продано на 5,4% менше пивних міксів, хоча на них припадає лише близько 4,8% продажів пива.

Ця новина з'явилася напередодні Міжнародного дня пива, який відзначається 2 серпня.

Нагадаємо, влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу попри те, що в Німеччині легалізували його рекреаційне використання.

А організатори відомого пивного фестивалю в Мюнхені Октоберфест заявили, що заборонять виконання популярної пісні 1999 року L'amour toujours італійського діджея Джіджі Д'Агостіно, яку не раз використовували ультраправі для расистських гасел.