Продажи пива в Германии снизились несмотря на надежды на чемпионат по футболу

В первой половине 2024 года продажи пива в Германии упали примерно на 0,6%, или на 25,8 миллиона литров по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщило в четверг Федеральное статистическое управление Германии, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ведомство, известное под немецким названием Destatis, заявило, что немецкие пивоварни не увидели скачка продаж, на который они надеялись во время футбольного чемпионата УЕФА Евро-2024, который Германия принимала летом.

На самом деле, в июне, когда проходила основная часть турнира, продажи пива в стране были самыми низкими с 1993 года.

Реклама:

Определенную вину можно возложить на погоду: сильные дожди и более низкие, чем обычно, температуры отпугивали болельщиков от пивных садов и баров. Инфляция также сильно ударила по пивной отрасли: пивоварни жалуются на стремительный рост цен на сырье и логистику. В то же время, популярность безалкогольного пива также возросла.

"Во время Чемпионата Европы по футболу американские горки температур и частые грозы негативно повлияли на бизнес многих баров, и многие вечеринки в саду были отменены", – сказал исполнительный директор Немецкой ассоциации пивоваров Хольгер Айхеле.

Destatis также сообщила о снижении продаж популярных в Германии миксов, таких как пиво с лимонадом или колой. По сравнению с первой половиной 2023 года было продано на 5,4% меньше пивных миксов, хотя на них приходится лишь около 4,8% продаж пива.

Эта новость появилась накануне Международного дня пива, который отмечается 2 августа.

Напомним, власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса несмотря на то, что в Германии легализовали его рекреационное использование.

А организаторы известного пивного фестиваля в Мюнхене Октоберфест заявили, что запретят исполнение популярной песни1999 года L'amour toujours итальянского диджея Джиджи Д'Агостино, которую не раз использовали ультраправые для расистских лозунгов.