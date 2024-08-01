Румынию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло во второй половине дня в четверг в Румынии в сейсмической зоне Вранча, на глубине 140 км.

Об этом сообщает Национальный научно-исследовательский институт физики Земли (INCDFP), передает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Землетрясение произошло на глубине 140 километров, неподалеку от городов: 36 км к западу от Фокшаны, 61 км к северу от Бузеу, 74 км к востоку от Сфанту-Георге, 86 км к востоку от Брашова, 95 км к юго-западу от Барлада, 98 км к югу от Баке и 99 км к северо-востоку от Плоешти.

О пострадавших или разрушениях в результате землетрясения пока не сообщается.

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В этом году самый сильный в Румынии тектонический толчок магнитудой 4,3 произошел в уезде Вранча 15 января на глубине 74 километра, а в прошлом году, 14 февраля, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в уезде Горж на глубине 6,3 километра.

Напомним, в Грузии за воскресенье, 16 июня, произошло сразу четыре землетрясения.

В ночь на 21 мая землетрясение магнитудой более 4 напугало жителей итальянского портового городка возле Неаполя.