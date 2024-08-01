У Нідерландах після нападу вовка на дитину застерігають від походів у ліс

У нідерландській провінції Утрехт оголосили попередження для сімей із малими дітьми після того, як у лісі на 10-річну дівчинку напав вовк.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Напад на дитину стався біля села Аустерліц у провінції Утрехт ще 16 липня, але ДНК-тест лише зараз підтвердив, що нападником був вовк.

Як повідомляється, вовк одразу ж відпустив дівчинку, але вона була настільки налякана, що впала і отримала незначні травми.

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Влада Утрехта одразу після нападу оголосила про розслідування інциденту і закликала батьків із малими дітьми триматись подалі від лісу, де помітили тварину.

Вона також допустила, що вовка можуть відстрілити, аби він більше не становив загрози для перехожих.

Пізніше уточнили, що напад стався поблизу національного парку Ден-Трік, де живе вовча пара з вовченятами. У керівництві парку сказали, що тварини "ведуть себе агресивно стосовно собак і людей, які підходять занадто близько".

Велосипедистам і пішоходам заборонили в'їзд до Ден-Тріка до 15 серпня. Влада провінції Утрехт також порадила уникати цього місця.

На рівні ЄС мисливські та фермерські асоціації закликали Брюссель змінити охоронний статус вовків, щоб отримати можливість відстрілювати більше тварин, стверджуючи, що фермери перебувають "під величезним тиском" та прагнуть захистити свою худобу.

Наприкінці минулого року Європейська комісія оголосила про намір змінити статус вовків з "суворо захищеного" на "захищений", що у майбутньому уможливить полювання на цих тварин.