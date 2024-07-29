Суд ЄС виніс рішення у справі дозволів регіональних урядів на відстріл вовків

Суд ЄС постановив, що регіональні уряди не повинні дозволяти полювання на вовків, якщо природоохоронний статус тварини є "несприятливим" на національному рівні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у рішенні суду.

Вища судова інстанція Європейського Союзу винесла рішення проти декларації одного з регіонів Іспанії, яка дозволяла полювання на обмежену кількість вовків.

У рішенні Європейського суду зазначено, що вовк не може бути визначений як вид для полювання на регіональному рівні, доки його охоронний статус на національному рівні є "несприятливим".

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Регіональний уряд Кастилії та Леона дозволив регіональне полювання на іберійського вовка. Постанова, винесена в понеділок, означає, що суд визнав це рішення таким, що порушує Директиву Європейського Союзу про оселища.

Асоціація збереження та вивчення іберійського вовка (ASCEL) ініціювала судовий позов проти плану регіонального уряду.

"Суд відповів, що регіональний закон суперечить Директиві про оселища", – йдеться у пресрелізі суду.

"Вовк не може бути визначений як вид, на який можна полювати на частині території держави-члена, коли його природоохоронний статус на національному рівні є несприятливим", – заявили у суді.

Суд стверджував, що план полювання регіонального уряду на 2019 рік, який дозволив вполювати 339 вовків, не враховував дослідження, яке показало, що вовки в Іспанії мають несприятливий природоохоронний статус.

У суді заявили, що коли охоронний статус виду настільки поганий, національна влада може навіть заборонити полювання на нього.

Справа повернеться до іспанського суду, який, у свою чергу, повинен виконати рішення Європейського суду проти плану полювання.

Раніше у липні Суд Європейського Союзу став на бік групи австрійських зоозахисних та екологічних організацій, які оскаржували рішення влади кількох регіонів країни почати відстріл вовків через напади на домашню худобу.

На рівні ЄС мисливські та фермерські асоціації закликали Брюссель змінити охоронний статус вовків, щоб отримати можливість відстрілювати більше тварин, стверджуючи, що фермери перебувають "під величезним тиском" та прагнуть захистити свою худобу.

Наприкінці минулого року Європейська комісія оголосила про намір змінити статус вовків з "суворо захищеного" на "захищений", що у майбутньому уможливить полювання на цих тварин.