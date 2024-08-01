В Нидерландах после нападения волка на ребенка предостерегают от походов в лес

В нидерландской провинции Утрехт объявили предупреждение для семей с маленькими детьми после того, как в лесу на 10-летнюю девочку напал волк.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Нападение на ребенка произошло возле села Аустерлиц в провинции Утрехт еще 16 июля, но ДНК-тест только сейчас подтвердил, что нападающим был волк.

Как сообщается, волк сразу же отпустил девочку, но она была настолько напугана, что упала и получила незначительные травмы.

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Власти Утрехта сразу после нападения объявили о расследовании инцидента и призвали родителей с маленькими детьми держаться подальше от леса, где заметили животное.

Она также допустила, что волка могут отстрелить, чтобы он больше не представлял угрозы для прохожих.

Позже уточнили, что нападение произошло вблизи национального парка Ден-Трик, где живет волчья пара с волчатами. В руководстве парка сказали, что животные "ведут себя агрессивно по отношению к собакам и людям, которые подходят слишком близко".

Велосипедистам и пешеходам запретили въезд в Ден-Трик до 15 августа. Власти провинции Утрехт также посоветовали избегать этого места.

На уровне ЕС охотничьи и фермерские ассоциации призвали Брюссель изменить охранный статус волков, чтобы получить возможность отстреливать больше животных, утверждая, что фермеры находятся "под огромным давлением" и стремятся защитить свой скот.

В конце прошлого года Европейская комиссия объявила о намерении изменить статус волков со "строго защищенного" на "защищенный", что в будущем сделает возможной охоту на этих животных.