Литва передасть Молдові дрони й тепловізори

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час візиту до Кишинева в четвер, 1 серпня, оголосив про передання Молдові безпілотників та приладів нічного бачення.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як розповів Кащюнас на пресконференції, він поінформував молдовського візаві Анатолія Носатого про те, що Литва передасть Молдові тепловізійні прилади нічного бачення литовського виробництва та безпілотники.

"У нас також є дуже хороші виробники в цьому плані. Ми вважаємо, що вони будуть корисними для Молдови", – сказав він, додавши, що дрони можуть бути поставлені до кінця року.

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Голова Міноборони Литви відмовився відповідати, скільки Молдова отримає одиниць озброєння та якими є умови його передання.

"В оборонній сфері є термін, який найкраще відповідає на це питання, це термін "стратегічна невизначеність". Це не обов'язково означає, що треба говорити в дуже конкретних термінах або в дуже конкретних цифрах, якою буде кількість", – зазначив Кащюнас.

У червні Європейський Союз скерував додаткові 9 мільйонів євро на підтримку Збройних сил Молдови з метою модернізації її системи протиповітряної оборони.

Перед тим ЄС і Молдова підписали угоду про безпекове партнерство, яку називають першим подібним документом для ЄС.