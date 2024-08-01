Литва передаст Молдове дроны и тепловизоры

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время визита в Кишинев в четверг, 1 августа, объявил о передаче Молдове беспилотников и приборов ночного видения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как рассказал Кащюнас на пресс-конференции, он проинформировал молдавского визави Анатолия Носатого о том, что Литва передаст Молдове тепловизионные приборы ночного видения литовского производства и беспилотники.

"У нас также есть очень хорошие производители в этом плане. Мы считаем, что они будут полезными для Молдовы", – сказал он, добавив, что дроны могут быть поставлены до конца года.

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Глава Минобороны Литвы отказался отвечать, сколько Молдова получит единиц вооружения и каковы условия его передачи.

"В оборонной сфере есть термин, который лучше всего отвечает на этот вопрос, это термин "стратегическая неопределенность". Это не обязательно означает, что надо говорить в очень конкретных терминах или в очень конкретных цифрах, каким будет количество", – отметил Кащюнас.

В июне Европейский Союз направил дополнительные 9 миллионов евро на поддержку Вооруженных сил Молдовы с целью модернизации ее системы противовоздушной обороны.

Перед тем ЕС и Молдова подписали соглашение о партнерстве по безопасности, которое называют первым подобным документом для ЕС.