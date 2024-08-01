Демпартия США начала виртуальное избрание кандидата в президенты

Национальный комитет Демократической партии США в четверг, 1 августа, начал официальное виртуальное голосование, которое формально утвердит выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

В голосовании за номинацию на президентские выборы, начавшимся в 16:00 по Киеву, принимают участие делегаты Демпартии от штатов. Оно состоится с помощью виртуальной платформы, где каждый делегат использует персонализированный бланк с водяным знаком.

Ожидается, что процесс займет несколько дней, а окно для голосования будет открыто до вечера 5 августа (01:00 6 августа по Киеву).

Реклама:

Результат голосования не вызывает сомнений, так как Камала Харрис имеет поддержку почти всех делегатов от Демократической партии. Она войдет в историю как первая темнокожая женщина, выдвинутая на пост президента в истории США.

Кандидатура Харрис появилась после того, как президент США Джо Байден объявил о снятии с выборов и одобрил участие в них своего вице-президента.

Один из последних опросов показал, что Камала Харрис уничтожила преимущество Дональда Трампа в семи ключевых штатах, где традиционно определяются результаты президентских выборов.

На следующей неделе она проведет предвыборные мероприятия в ключевых штатах вместе со своим кандидатом в вице-президенты, имени которого пока не назвали.

Читайте больше о том, как Камала Харрис выбирает кандидата в вице-президенты.