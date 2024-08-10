Лукашенко заявил об уничтожении "воздушных целей из Украины" над территорией Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что военные вечером в пятницу сбили над территорией Беларуси "воздушные цели из Украины".

Как сообщает "Европейская правда", его слова цитирует государственное информационное агентство "БЕЛТА".

Лукашенко заявил, что примерно в 18:10 белорусские силы ПВО перешли в повышенную готовность.

"Дело в том, что (мы подозреваем, что это не в первый раз) Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь", – заявил Александр Лукашенко, добавив, что речь идет о Костюковичском районе.

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Костюковичский район граничит не с Украиной, а с Брянской областью РФ, примерно в 90-100 км к северу от украинской Черниговщины.

По словам Лукашенко, в 19:04 над территорией Беларуси на высоте 1,5 км и дальности 6,5 км сбили "несколько целей" и сейчас военные продолжают искать сбитые аппараты.

"Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем", – заявил Лукашенко.

Он продолжил, что поручил военным "провести соответствующие мероприятия" для защиты территории Беларуси.

"Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся", – добавил Александр Лукашенко.

Напомним, на этой неделе ЕС ввел новые персональные санкции против Беларуси за внутренние репрессии и напомнил о ее роли в войне РФ против Украины.

Великобритания, США и Канада также объявили санкции к годовщине сфальсифицированных выборов 2020 года.