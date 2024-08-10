Блінкен – міністру оборони Ізраїлю: Нікому не вигідна ескалація на Близькому Сході

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом, під час якої йшлося про поточну ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву речника Держдепу США Метью Міллера.

Держсекретар і міністр оборони обговорили поточні зусилля з деескалації напруженості в регіоні.

Блінкен підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю та наголосив, що ескалація не відповідає інтересам жодної зі сторін.

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Він знову наголосив на нагальній потребі досягти припинення вогню в Газі, що забезпечить звільнення заручників, дозволить збільшити обсяги гуманітарної допомоги та створить умови для ширшої регіональної стабільності.

Блінкен підкреслив важливість досягнення дипломатичного врегулювання, яке дозволить як ізраїльським, так і ліванським сім'ям повернутися до своїх домівок.

Блінкен днями заявляв, що перемовини щодо перемир’я на Близькому Сході – на фінальному етапі.

У четвер США, Єгипет і Катар опублікували спільну заяву, в якій закликали Ізраїль і ХАМАС відновити переговори щодо припинення вогню та угоди про звільнення заручників.

Вони зазначили, що спільно розробили рамкову угоду, і тепер "лишилося укласти лише деталі реалізації".

Ізраїль заявив, що відправить перемовників на запропоновані переговори наступного тижня. ХАМАС не відповів на заклик.

Глава Єврокомісії підтримала заклик до Ізраїлю та ХАМАС відновити переговори.