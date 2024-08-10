Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, во время которого речь шла о текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера.

Госсекретарь и министр обороны обсудили текущие усилия по деэскалации напряженности в регионе.

Блинкен подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и подчеркнул, что эскалация не отвечает интересам ни одной из сторон.

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Он вновь подчеркнул насущную необходимость достичь прекращения огня в Газе, что обеспечит освобождение заложников, позволит увеличить объемы гуманитарной помощи и создаст условия для более широкой региональной стабильности.

Блинкен подчеркнул важность достижения дипломатического урегулирования, которое позволит как израильским, так и ливанским семьям вернуться в свои дома.

Блинкен на днях заявлял, что переговоры о перемирии на Ближнем Востоке – на финальном этапе.

В четверг США, Египет и Катар опубликовали совместное заявление, в котором призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры о прекращении огня и соглашения об освобождении заложников.

Они отметили, что совместно разработали рамочное соглашение, и теперь "осталось заключить только детали реализации".

Израиль заявил, что отправит переговорщиков на предложенные переговоры на следующей неделе. ХАМАС не ответил на призыв.

Глава Еврокомиссии поддержала призыв к Израилю и ХАМАС возобновить переговоры.