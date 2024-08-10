Білий дім про Курську область: З'ясовуємо більше про стратегію України

США продовжують спілкування з українською владою, щоб зрозуміти, які цілі має ймовірна операція ЗСУ у Курській області Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Голос Америки".

Офіційно українська сторона не коментувала причетність Збройних сил України до ймовірних операцій у Курську.

Кірбі зазначив, що саме українська сторона має говорити про свої дії.

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"Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами та працюємо над тим, щоб краще зрозуміти, що вони роблять, які їхні цілі, яка їхня стратегія", – зазначив він.

На прохання охарактеризувати ситуацію на полі бою в Курській області, Кірбі відповів: "Ми підтримуємо зв’язок з нашими українськими колегами, і я б утримався від опису того, що там відбувається на полі бою, допоки ці розмови не завершаться, і поки ми не відчуємо, що маємо краще уявлення про те, що саме вони роблять".

При цьому представник Білого дому додав, що Збройні сили України наразі не порушують обмежень, які раніше оголошували США про атаки вглибину РФ.

У Пентагоні раніше говорили, що просування України у Курській області узгоджується з політикою США та що не занепокоєні можливим посиленням напруженості з боку Росії.