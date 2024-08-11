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Посол США про нічну атаку РФ: Росія не припинила обстріли мирних громадян

Новини — Неділя, 11 серпня 2024, 12:35

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російську атаку в ніч на неділю, у результаті якої загинули батько та син на Київщині.

Про це Брінк написала на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Повітряна тривога та вибухи лунали всю ніч навколо Києва в той час, як Росія завдала численних ракетних ударів, убивши чоловіка та його 4-річного сина, написала Брінк.

"Жахливе нагадування про те, що Росія не припинила незаконне вторгнення на суверенну територію України та обстріли мирних громадян", – наголосила глава дипмісії США.

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У ніч на неділю на Київщині внаслідок ворожої ракетної атаки загинули мирні жителі: чоловік і його чотирирічна дитина. Уламки ракети впали на приватні житлові будинки у Броварському районі Київської області. 

Близько опівночі у Києві було чутно вибухи: ворог запускав ракети в бік столиці.

О 3.00 у Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу. Ворог атакував безпілотниками, працювала ППО.

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США Війна з РФ
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