Посол США про нічну атаку РФ: Росія не припинила обстріли мирних громадян

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російську атаку в ніч на неділю, у результаті якої загинули батько та син на Київщині.

Про це Брінк написала на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Повітряна тривога та вибухи лунали всю ніч навколо Києва в той час, як Росія завдала численних ракетних ударів, убивши чоловіка та його 4-річного сина, написала Брінк.

"Жахливе нагадування про те, що Росія не припинила незаконне вторгнення на суверенну територію України та обстріли мирних громадян", – наголосила глава дипмісії США.

Air alerts and explosions sounded all night around Kyiv as Russia launched multiple missile attacks, killing a man and his 4-year-old son. A terrible reminder that Russia has not stopped its illegal invasion of Ukraine’s sovereign territory and its bombing of peaceful civilians. pic.twitter.com/Sj782XuafZ