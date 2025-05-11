Новий Папа Римський згадав про Україну у недільній молитві

У своєму першому недільному полуденному благословенні як понтифік Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні та негайного припинення вогню в Газі зі звільненням заручників і доставкою гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє AP, повідомляє "Європейська правда".

Згадавши про кінець Другої світової війни 80 років тому, Лев XIV процитував Папу Франциска, який засудив кількість конфліктів, що роздирають світ сьогодні, назвавши їх "третьою світовою війною по частинах".

"Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу", – зазначив він, закликавши "докласти всіх зусиль для якнайшвидшого досягнення істинного, справедливого і міцного миру".

"Нехай усі полонені будуть звільнені, а діти повернуті у свої сім'ї...Жодної більше війни", – сказав Лев XIV з балкону базиліки Святого Петра.

Новий понтифік також нагадав, що цього дня в багатьох країнах відзначають День матері, і побажав усім матерям, "включно з тими, хто на небесах", щасливого Дня матері.

Натовп, що заповнив місто у зв'язку з ювілейними урочистостями, вибухнув оплесками і музикою, коли задзвонили дзвони базиліки Святого Петра.

У суботу Лев XIV молився біля могили Папи Франциска, розташованої в базиліці Святої Марії Маджоре.

69-річний Роберт Прево був обраний Папою конклавом на другий день. Він був призначений кардиналом покійним Папою Римським Франциском у 2023 році. Він очолював управління Святого Престолу, відповідальне за відбір єпископів по всьому світу.

До карʼєри у Ватикані Прево вів тривалу місіонерська діяльність у Перу, де служив єпископом північного міста Чіклайо, а також очолював ордер Святого Августина.

Новий Папа Римський вважається прихильником поміркованих поглядів у католицькій церкві і, ймовірно, збереже спадщину покійного Франциска.

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