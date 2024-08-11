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Посол США о ночной атаке РФ: Россия не прекратила обстрелы мирных граждан

Новости — Воскресенье, 11 августа 2024, 12:35 — Кристина Бондарева

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российскую атаку в ночь на воскресенье, в результате которой погибли отец и сын в Киевской области.

Об этом Бринк написала на своей странице в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Воздушная тревога и взрывы раздавались всю ночь вокруг Киева в то время, как Россия нанесла многочисленные ракетные удары, убив мужчину и его 4-летнего сына, написала Бринк.

"Ужасное напоминание о том, что Россия не прекратила незаконное вторжение на суверенную территорию Украины и обстрелы мирных граждан", – подчеркнула глава дипмиссии США.

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В ночь на воскресенье на Киевщине в результате вражеской ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и его четырехлетний ребенок. Обломки ракеты упали на частные жилые дома в Броварском районе Киевской области.

Около полуночи в Киеве были слышны взрывы: враг запускал ракеты в сторону столицы.

В 3.00 в Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Враг атаковал беспилотниками, работала ПВО.

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