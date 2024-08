Посол США о ночной атаке РФ: Россия не прекратила обстрелы мирных граждан

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российскую атаку в ночь на воскресенье, в результате которой погибли отец и сын в Киевской области.

Об этом Бринк написала на своей странице в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Воздушная тревога и взрывы раздавались всю ночь вокруг Киева в то время, как Россия нанесла многочисленные ракетные удары, убив мужчину и его 4-летнего сына, написала Бринк.

"Ужасное напоминание о том, что Россия не прекратила незаконное вторжение на суверенную территорию Украины и обстрелы мирных граждан", – подчеркнула глава дипмиссии США.

Air alerts and explosions sounded all night around Kyiv as Russia launched multiple missile attacks, killing a man and his 4-year-old son. A terrible reminder that Russia has not stopped its illegal invasion of Ukraine’s sovereign territory and its bombing of peaceful civilians. pic.twitter.com/Sj782XuafZ