Противники видобутку літію блокували залізничні станції в Белграді

Частина незгодих із великим проєктом щодо видобутку літію в Сербії в суботу заблокували у Белграді залізничні станції.

Про це повідомляє "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

Як повідомляла "ЄП", десятки тисяч людей вийшли ввечері 10 серпня на акцію протесту в Белграді проти видобутку літію. Після мітингу частина громадян заблокувала два вокзали Белграда – Прокоп (Центр) і Новий Београд.

Рано вранці у неділю поліція розблокували залізничні колії, двох протестувальників затримали.

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Частина протестувальників, окрім того, намагалася перекрити шосе в Новому Белграді. Але після інциденту, коли водій на легковому автомобілі в'їхав у групу маніфестантів, внаслідок чого постраждали щонайменше двоє людей, трасу розблокували.

Урядовці заявили, що протести є політично вмотивованими і мають на меті повалити президента Александара Вучича та його уряд.

Минулого місяця Сербія відновила ліцензію компанії Rio Tinto на розробку найбільшого в Європі літієвого рудника. Це сталося через два роки після того, як попередній уряд зупинив процес через занепокоєння екологічних груп.

Це рішення викликало загальнонаціональні протести в містах по всій Сербії. Протестувальники встановили уряду крайній термін для заборони розвідки та видобутку літію, який сплив у суботу.

У п'ятницю президент Вучич заявив, що влада отримала інформацію з Росії про те, що в Сербії планується державний переворот.

Літієвий проєкт Jadar вартістю $2,4 млрд може покрити 90% поточних потреб Європи в літії і зробити Rio Tinto одним з провідних світових виробників літію.

Урядовці кажуть, що літієва шахта стимулюватиме економіку Сербії, але екологи кажуть, що плата за це буде занадто високою.