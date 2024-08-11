Противники добычи лития блокировали железнодорожные станции в Белграде

Часть несогласных с большим проектом по добыче лития в Сербии в субботу заблокировали в Белграде железнодорожные станции.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

Как сообщала "ЕП", десятки тысяч людей вышли вечером 10 августа на акцию протеста в Белграде против добычи лития. После митинга часть граждан заблокировала два вокзала Белграда – Прокоп (Центр) и Новый Београд.

Рано утром в воскресенье полиция разблокировали железнодорожные пути, двух протестующих задержали.

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Часть протестующих, кроме того, пыталась перекрыть шоссе в Новом Белграде. Но после инцидента, когда водитель на легковом автомобиле въехал в группу манифестантов, в результате чего пострадали по меньшей мере два человека, трассу разблокировали.

Чиновники заявили, что протесты являются политически мотивированными и имеют целью свергнуть президента Александара Вучича и его правительство.

В прошлом месяце Сербия возобновила лицензию компании Rio Tinto на разработку крупнейшего в Европе литиевого рудника. Это произошло через два года после того, как предыдущее правительство остановило процесс из-за беспокойства экологических групп.

Это решение вызвало общенациональные протесты в городах по всей Сербии. Протестующие установили правительству крайний срок для запрета разведки и добычи лития, который истек в субботу.

В пятницу президент Вучич заявил, что власти получили информацию из России о том, что в Сербии планируется государственный переворот.

Литиевый проект Jadar стоимостью $2,4 млрд может покрыть 90% текущих потребностей Европы в литии и сделать Rio Tinto одним из ведущих мировых производителей лития.

Чиновники говорят, что литиевая шахта будет стимулировать экономику Сербии, но экологи говорят, что плата за это будет слишком высокой.