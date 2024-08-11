Байден агітуватиме за Гарріс в ключовій Пенсильванії та інших штатах

Президент США Джо Байден заявив, що буде агітувати за віцепрезидентку Камалу Гарріс у Пенсильванії – ключовому штаті, де результати матимуть визначальний вплив на президентські вибори в листопаді.

Про це Байден розповів в інтерв'ю телеканалу CBS, повідомляє "Європейська правда".

Це інтерв’ю стало першим після того, як наприкінці липня Байден оголосив, що вийде з виборчих перегонів.

На запитання, чи буде він агітувати за Гарріс, Байден відповів ствердно.

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Президент США сказав, що він і губернатор Пенсильванії Джош Шапіро організовують передвиборчий тур по Пенсильванії.

"Я збираюся проводити кампанію і в інших штатах, і я збираюся зробити все, що Камала вважає за потрібне, щоб допомогти найбільше", – зазначив Джо Байден.

Минулого тижня Гарріс оголосила, що губернатор Міннесоти Тім Волз буде її партнером на виборах у ролі віцепрезидента. "Він мій тип людини, він справжній, він розумний, я знаю його вже кілька десятиліть. Я думаю, що це чудова команда", – сказав Байден.

Згідно з опитуванням New York Times і Сієнського коледжу, Гарріс випереджає Трампа на чотири пункти в Пенсильванії і двох інших ключових штатах – Вісконсині і Мічигані.

У інтерв'ю CBS Байден також дав розлоге пояснення, чому вирішив не балотуватися на другий термін.