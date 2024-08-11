Байден будет агитировать за Харрис в ключевой Пенсильвании и других штатах

Президент США Джо Байден заявил, что будет агитировать за вице-президента Камалу Харрис в Пенсильвании – ключевом штате, где результаты будут иметь определяющее влияние на президентские выборы в ноябре.

Об этом Байден рассказал в интервью телеканалу CBS, сообщает "Европейская правда".

Это интервью стало первым после того, как в конце июля Байден объявил, что выйдет из избирательной гонки.

На вопрос, будет ли он агитировать за Харрис, Байден ответил утвердительно.

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Президент США сказал, что он и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро организуют предвыборный тур по Пенсильвании.

"Я собираюсь проводить кампанию и в других штатах, и я собираюсь сделать все, что Камала считает нужным, чтобы помочь больше всего", – отметил Джо Байден.

На прошлой неделе Харрис объявила, что губернатор Миннесоты Тим Уолз будет ее партнером на выборах в качестве вице-президента. "Он мой тип человека, он настоящий, он умный, я знаю его уже несколько десятилетий. Я думаю, что это отличная команда", – сказал Байден.

Согласно опросу New York Times и Сиенского колледжа, Харрис опережает Трампа на четыре пункта в Пенсильвании и двух других ключевых штатах – Висконсине и Мичигане.

В интервью CBS Байден также дал пространное объяснение, почему решил не баллотироваться на второй срок.