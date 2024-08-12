В аэропорт Варшавы вернули самолет из-за заминирования, которое оказалось фейком

В Польше развернули самолет, летевший из Варшавы в американский Ньюарк, из-за, как впоследствии выяснилось, ложного сообщения о заминировании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN 24.

Самолет, следовавший из Варшавы в Ньюарк в США, вернулся обратно в аэропорт Шопена, поскольку экипаж получил сигнал о потенциальной опасности на борту, сообщил телеканалу представитель авиакомпании LOT Кшиштоф Мочульський.

Пресс-секретарь аэропорта Анна Дермонт сообщила, что были активированы соответствующие процедуры. Когда самолет приземлился в Варшаве, к работе приступили соответствующие аэропортовые и государственные службы.

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Впоследствии сообщили, что рейс отменен по оперативным причинам, поэтому пассажирам будут выданы билеты на ближайшие доступные рейсы.

Через несколько десятков минут полиция Варшавы сообщила о задержании восьми человек, подозреваемых в ложном сообщении о заминировании самолета. Задержанные – мужчины в возрасте от 23 до 60 лет.

С ними проводят следственные действия по статье 224а Уголовного кодекса, то есть за ложное сообщение о заминировании.

За содеянное подозреваемым грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в конце июля президента Израиля продержали в самолете в Париже 40 минут из-за угрозы безопасности.

А людей из аэропорта Братиславы эвакуировали из-за сообщения о бомбе от анонима.