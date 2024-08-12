В аэропорт Варшавы вернули самолет из-за заминирования, которое оказалось фейком
В Польше развернули самолет, летевший из Варшавы в американский Ньюарк, из-за, как впоследствии выяснилось, ложного сообщения о заминировании.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN 24.
Самолет, следовавший из Варшавы в Ньюарк в США, вернулся обратно в аэропорт Шопена, поскольку экипаж получил сигнал о потенциальной опасности на борту, сообщил телеканалу представитель авиакомпании LOT Кшиштоф Мочульський.
Пресс-секретарь аэропорта Анна Дермонт сообщила, что были активированы соответствующие процедуры. Когда самолет приземлился в Варшаве, к работе приступили соответствующие аэропортовые и государственные службы.
Впоследствии сообщили, что рейс отменен по оперативным причинам, поэтому пассажирам будут выданы билеты на ближайшие доступные рейсы.
Через несколько десятков минут полиция Варшавы сообщила о задержании восьми человек, подозреваемых в ложном сообщении о заминировании самолета. Задержанные – мужчины в возрасте от 23 до 60 лет.
С ними проводят следственные действия по статье 224а Уголовного кодекса, то есть за ложное сообщение о заминировании.
За содеянное подозреваемым грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в конце июля президента Израиля продержали в самолете в Париже 40 минут из-за угрозы безопасности.
А людей из аэропорта Братиславы эвакуировали из-за сообщения о бомбе от анонима.