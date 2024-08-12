Посольство РФ в Вильнюсе подало в суд из-за поврежденного коктейлями Молотова забора
Посольство России подало гражданский иск в связи с тем, что в апреле здание дипмиссии дважды забросали бутылками с зажигательной смесью и во время этих инцидентов было повреждено ограждение.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.
Гражданский иск был подан в рамках досудебного расследования, начатого в апреле, когда посольство дважды забросали бутылками с зажигательной смесью. Сумма иска пока не сообщается.
49-летнему мужчине, гражданину Литвы, предъявили обвинение в повреждении чужого имущества общеопасным способом. Он уже имел судимость.
После этих инцидентов была усилена охрана российского посольства.
Дариус Шнейдерис, прокурор Вильнюсского района, который контролирует досудебное расследование, сообщил, что подозреваемый все еще находится под арестом. В апреле суд разрешил задержать его на три месяца, а в июле срок содержания под стражей был продлен еще на три месяца.
"Была подана апелляция в окружной суд города Вильнюса, и суд решил, что есть основания для продления меры пресечения – ареста. Арест продлен на том основании, что, находясь на свободе, подозреваемый может сбежать, скрыться от органов досудебного расследования или суда, а также получены данные досудебного расследования о том, что, находясь на свободе, он может совершить новые, аналогичные преступные действия", – сказал прокурор.
Мужчина подозревается в совершении двух тяжких уголовных правонарушений, и он не обжаловал свой арест и его продление.
"Окончательное подозрение ему еще не предъявлено, будет решено, каким решением закончить это досудебное расследование", – отметил прокурор.
Мужчине грозит штраф, или ограничение свободы, или лишение свободы на срок до пяти лет.
В апреле в столице Литвы Вильнюсе дважды бросили "коктейлем Молотова" в здание посольства России, никто не пострадал.
Первый раз неизвестный бросил в здание посольства бутылку с зажигательной смесью около 2:15 в ночь на 7 апреля. В ночь на 8 апреля инцидент повторился.
Напомним, с 2022 года Литва выслала из страны посла России и отозвала из Москвы своего посла, после чего в Вильнюсе дипмиссию РФ возглавляет временный поверенный.