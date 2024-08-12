Посольство РФ в Вильнюсе подало в суд из-за поврежденного коктейлями Молотова забора

Посольство России подало гражданский иск в связи с тем, что в апреле здание дипмиссии дважды забросали бутылками с зажигательной смесью и во время этих инцидентов было повреждено ограждение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Гражданский иск был подан в рамках досудебного расследования, начатого в апреле, когда посольство дважды забросали бутылками с зажигательной смесью. Сумма иска пока не сообщается.

49-летнему мужчине, гражданину Литвы, предъявили обвинение в повреждении чужого имущества общеопасным способом. Он уже имел судимость.

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После этих инцидентов была усилена охрана российского посольства.

Дариус Шнейдерис, прокурор Вильнюсского района, который контролирует досудебное расследование, сообщил, что подозреваемый все еще находится под арестом. В апреле суд разрешил задержать его на три месяца, а в июле срок содержания под стражей был продлен еще на три месяца.

"Была подана апелляция в окружной суд города Вильнюса, и суд решил, что есть основания для продления меры пресечения – ареста. Арест продлен на том основании, что, находясь на свободе, подозреваемый может сбежать, скрыться от органов досудебного расследования или суда, а также получены данные досудебного расследования о том, что, находясь на свободе, он может совершить новые, аналогичные преступные действия", – сказал прокурор.

Мужчина подозревается в совершении двух тяжких уголовных правонарушений, и он не обжаловал свой арест и его продление.

"Окончательное подозрение ему еще не предъявлено, будет решено, каким решением закончить это досудебное расследование", – отметил прокурор.

Мужчине грозит штраф, или ограничение свободы, или лишение свободы на срок до пяти лет.

В апреле в столице Литвы Вильнюсе дважды бросили "коктейлем Молотова" в здание посольства России, никто не пострадал.

Первый раз неизвестный бросил в здание посольства бутылку с зажигательной смесью около 2:15 в ночь на 7 апреля. В ночь на 8 апреля инцидент повторился.

Напомним, с 2022 года Литва выслала из страны посла России и отозвала из Москвы своего посла, после чего в Вильнюсе дипмиссию РФ возглавляет временный поверенный.