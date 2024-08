Глава МИД Эстонии: Пока Украина не вернет контроль над ЗАЭС, угроза аварии – это суровая реальность

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что угроза аварии на Запорожской АЭС будет суровой реальностью, пока Украина не восстановит контроль над ней и свою территориальную целостность.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Министр отреагировал на инцидент с устроенным российскими оккупантами пожаром на территории Запорожской АЭС.

"Пока Украина не восстановит свою территориальную целостность и не вернет контроль над Запорожской атомной электростанцией – крупнейшим ядерным объектом в Европе, – постоянные запугивания и высокий риск ядерной аварии остаются суровой реальностью", – написал Тсахкна.

Until #Ukraine’s territorial integrity has not been restored & 🇺🇦 has not regained control over the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant – the largest nuclear facility in Europe -, constant scaremongering & high risk of a nuclear accident continues to be the dire reality. https://t.co/8IWXOLtO0R