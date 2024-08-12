МЗС Литви висловило РФ протест через облите червоною фарбою литовське посольство в Москві

До МЗС Литви викликали російського дипломата після того, як литовське посольство у Москві облили червоною фарбою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

У понеділок російські державні ЗМІ та Telegram-канали повідомили, що посольство Литви в Росії облили червоною фарбою.

фото з Telegram

Міністерство закордонних справ Литви підтвердило цю інформацію.

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"Сьогодні вранці чотири особи в масках обмазали вхід до посольства Литви в Москві червоною фарбою. Міністерство закордонних справ Литовської Республіки викликало представника Росії і вручило йому ноту протесту", – йдеться в коментарі МЗС. Ноту вручили раднику посольства Андрею Гасюку.

За даними МЗС, "співробітники поліції Російської Федерації, які здійснювали зовнішню охорону посольства, не відреагували на напад, а викликана поліція прибула пізніше ніж через пів години".

У ноті Литва вимагає від Російської Федерації дотримуватися міжнародних зобов'язань, вжити всіх заходів для забезпечення цілісності майна і приміщень посольства, розслідувати акт вандалізму і притягнути до відповідальності винних осіб.

"Просимо також надати пояснення, чому офіцери Російської Федерації, які забезпечували охорону, не відреагували на напад і яким чином буде забезпечено недопущення повторення подібних нападів і недбалої роботи співробітників охорони посольства в майбутньому", – заявили в МЗС.

Як видно із записів, входи до посольства облиті червоною фарбою. Пошкоджено також вивіску посольства Литви, на якій залишилися червоні відбитки долонь.

За повідомленням російського державного інформаційного агентства, біля посольства чергують співробітники поліції.

У 2022 році Литва офіційно відкликала свого повноважного посла в Москві Ейтвідаса Баярунаса.

Раніше стало відомо, що посольство Росії подало цивільний позов у зв'язку з тим, що у квітні будівлю дипмісії двічі закидали пляшками із запальною сумішшю і під час цих інцидентів було пошкоджено огорожу.

Нагадаємо, з 2022 року Литва вислала з країни посла Росії та відкликала з Москви свого посла, після чого у Вільнюсі дипмісію РФ очолює тимчасовий повірений.