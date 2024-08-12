МИД Литвы выразил РФ протест из-за облитого красной краской посольства в Москве

В МИД Литвы вызвали российского дипломата после того, как литовское посольство в Москве облили красной краской.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

В понедельник российские государственные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что посольство Литвы в России облили красной краской.

фото из Telegram

Министерство иностранных дел Литвы подтвердило эту информацию.

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"Сегодня утром четыре человека в масках обмазали вход в посольство Литвы в Москве красной краской. Министерство иностранных дел Литовской Республики вызвало представителя России и вручило ему ноту протеста", – говорится в комментарии МИД. Ноту вручили советнику посольства Андрею Гасюку.

По данным МИД, "сотрудники полиции Российской Федерации, которые осуществляли внешнюю охрану посольства, не отреагировали на нападение, а вызванная полиция прибыла более чем через полчаса".

В ноте Литва требует от Российской Федерации соблюдать международные обязательства, принять все меры для обеспечения целостности имущества и помещений посольства, расследовать акт вандализма и привлечь к ответственности виновных лиц.

"Просим также дать объяснения, почему офицеры Российской Федерации, которые обеспечивали охрану, не отреагировали на нападение и каким образом будет обеспечено недопущение повторения подобных нападений и небрежной работы сотрудников охраны посольства в будущем", – заявили в МИД.

Как видно из записей, входы в посольство облиты красной краской. Повреждена также вывеска посольства Литвы, на которой остались красные отпечатки ладоней.

По сообщению российского государственного информационного агентства, возле посольства дежурят сотрудники полиции.

В 2022 году Литва официально отозвала своего полномочного посла в Москве Эйтвидаса Баярунаса.

Ранее стало известно, что посольство России подало гражданский иск в связи с тем, что в апреле здание дипмиссии дважды забросали бутылками с зажигательной смесью и во время этих инцидентов было повреждено ограждение.

Напомним, с 2022 года Литва выслала из страны посла России и отозвала из Москвы своего посла, после чего в Вильнюсе дипмиссию РФ возглавляет временный поверенный.