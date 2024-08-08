Францію слідом за Італією накриває екстремальна спека

Територію Франції слідом за Італією накриває екстремальна спека, на півдні температури мають перевищити 40°C.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Спека прийде у Францію починаючи з п’ятниці 9 серпня і охопить більшу частину території країни, але, за прогнозами, не має тривати довго.

Метеорологічне відомство попередило, що найспекотніші дні випадуть на період з суботи до понеділка. Місцями на півдні стовпчик термометра може вдень перевищувати 40°C, а вночі опускатися лиш трохи нижче 30°C. Навіть у Парижі нічні температури очікувано будуть вищими за 20°C, що називають тропічними ночами.

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З понеділка має настати поступове зниження температури з приходом атмосферного фронту, що буде супроводжуватися грозами.

В Італії хвиля спеки почалася ще з понеділка, прогнозували, що цей тиждень може стати найспекотнішим періодом літа.

Тим часом на грецькому Криті понад 200 вогнеборців гасять велику лісову пожежу, евакуювали одне село.