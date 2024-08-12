В Италии все больше людей обращаются за медпомощью из-за сильной жары

В некоторых самых популярных туристических городах Италии резко возросло количество людей, которые обращаются за неотложной медицинской помощью в связи с сильной жарой.

Об этом говорится в публикации The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Начиная примерно с середины июня, Италию охватила очередная волна жары. Ожидается, что в некоторых центральных и южных регионах в ближайшие дни температура воздуха превысит 40 градусов по Цельсию.

В понедельник Министерство здравоохранения объявило красный уровень опасности в 17 городах, то есть ожидается, что даже здоровые люди могут оказаться под угрозой из-за жаркой погоды.

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Президент Итальянского общества неотложной медицины Фабио Де Яко рассказал, что с усилением жары на 20% возросло количество людей, которые обращаются за неотложной помощью в таких городах, как Рим, Флоренция, Венеция и Неаполь.

В Риме были случаи, когда люди теряли сознание от жары на площади Святого Петра или во время скопления возле популярных достопримечательностей.

Доктор Пьерпаоло Чиоккетти отметил, что большинство людей, нуждающихся в помощи, были пожилыми и страдали от других болезней.

"Но и молодые люди не должны недооценивать последствия жары", – сказал он.

Он посоветовал людям не обращаться в отделения скорой помощи с болезнями, с которыми можно справиться дома. Большинство случаев заболеваний, связанных с жарой, решаются с помощью регидратации. Лишь 1-2% нуждаются в госпитализации.

Сообщается, что четыре человека умерли в Италии в июле от болезней, связанных с экстремальной жарой.

Ранее сообщалось, что четвертая волна летней жары накрыла Испанию в последние дни: в воскресенье северные регионы страны пережили аномально высокие температуры, превышавшие 40 градусов по Цельсию.

В последние дни жара также пришла на территорию Франции.