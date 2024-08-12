Заворушення у Британії: уряд лишатиметься "у стані підвищеної готовності"

Британський уряд у понеділок привітав "деескалацію", яку фіксують після серйозних заворушень по всій країні, але заявив, що залишатиметься "у стані підвищеної готовності".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Речниця британського прем’єра Кіра Стармера заявила, що "робота не буде виконана, поки люди не почуватимуться в безпеці".

"Ми вітаємо деескалацію, яка відбулася на вихідних", – зазначила вона.

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Водночас в британському уряді додали, що не будуть "задовольнятися" спокоєм, який повернувся в останні дні, "і ми залишаємося в стані підвищеної готовності".

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у місті Саутпорт на північному заході Англії, в результаті загинули троє дівчат.

Дезінформація про особу нападника підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії.