Беспорядки в Британии: правительство будет оставаться "в состоянии повышенной готовности"

Британское правительство в понедельник приветствовало "деэскалацию", которую фиксируют после серьезных беспорядков по всей стране, но заявило, что будет оставаться "в состоянии повышенной готовности".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Пресс-секретарь британского премьера Кира Стармера заявила, что "работа не будет выполнена, пока люди не почувствуют себя в безопасности".

"Мы приветствуем деэскалацию, которая произошла в выходные", – отметила она.

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В то же время в британском правительстве добавили, что не будут "довольствоваться" спокойствием, которое вернулось в последние дни, и "остаются в состоянии повышенной готовности".

Напомним, в конце прошлого месяца 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в городе Саутпорт на северо-западе Англии, в результате погибли три девочки.

Дезинформация о личности нападавшего подогрела массовые антииммигрантские протесты по всей Британии.