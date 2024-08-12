У Раді Європи закликають Болгарію не ухвалювати закон про "гей-пропаганду"

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті закликав президента Болгарії Румена Радєва не підписувати закон про заборону так званої "гей-пропаганди" у школах.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

О’Флаерті висловив "глибоку стурбованість" ухваленим болгарським парламентом законом про заборону так званої "пропаганди" ЛГБТІ в школах.

"Закликаю президента Болгарії Радєва не підписувати його. Влада повинна боротися з дискримінацією та ворожою риторикою щодо ЛГБТІ, зокрема напередодні виборів", – додав він.

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Deeply concerned by the recent law passed by #Bulgaria's Parliament to ban so-called #LGBTI 'progaganda' in schools.

I call on @PresidentOfBg Radev not to sign it.

Authorities should tackle discrimination and hostile rhetoric against LGBTI people incl. in the run-up to elections. – Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) August 12, 2024

Парламент Болгарії 7 серпня схвалив законопроєкт за ініціативи проросійської партії "Відродження", його підтримали деякі проєвропейські партії.

Ухвалені норми забороняють "просування, популяризацію і підтримку ідей і поглядів, пов'язаних з нетрадиційною сексуальною орієнтацією або сексуальною ідентифікацією, відмінною від біологічної", в школах.

Окремим голосуванням у середу законодавці також схвалили закон, що визначає "нетрадиційну сексуальну орієнтацію" як таку, що "відрізняється від загальноприйнятих і усталених у болгарській правовій традиції уявлень про емоційний, романтичний, сексуальний або чуттєвий потяг між особами протилежної статі".

Європейська комісія на тлі ухвалення в Болгарії законопроєкту про заборону "гей-пропаганди" у школах нагадала, що ЄС виступає за протидію дискримінації.

У ЄС схожу боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою" оголосив також глава угорського уряду Віктор Орбан, через що у нього виник гострий конфлікт із Брюсселем.