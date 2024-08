У Раді Європи закликають Болгарію не ухвалювати закон про "гей-пропаганду"

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті закликав президента Болгарії Румена Радєва не підписувати закон про заборону так званої "гей-пропаганди" у школах.

Про це він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

О’Флаерті висловив "глибоку стурбованість" ухваленим болгарським парламентом законом про заборону так званої "пропаганди" ЛГБТІ в школах.

"Закликаю президента Болгарії Радєва не підписувати його. Влада повинна боротися з дискримінацією та ворожою риторикою щодо ЛГБТІ, зокрема напередодні виборів", – додав він.

Реклама:

Deeply concerned by the recent law passed by #Bulgaria's Parliament to ban so-called #LGBTI 'progaganda' in schools.

I call on @PresidentOfBg Radev not to sign it.

Authorities should tackle discrimination and hostile rhetoric against LGBTI people incl. in the run-up to elections.