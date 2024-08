В Совете Европы призывают Болгарию не принимать закон о "гей-пропаганде"

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти призвал президента Болгарии Румена Радева не подписывать закон о запрете так называемой "гей-пропаганды" в школах.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

О'Флаэрти выразил "глубокую обеспокоенность" принятым болгарским парламентом законом о запрете так называемой "пропаганды" ЛГБТИ в школах.

"Призываю президента Болгарии Радева не подписывать его. Власть должна бороться с дискриминацией и враждебной риторикой в отношении ЛГБТИ, в частности накануне выборов", – добавил он.

Реклама:

Deeply concerned by the recent law passed by #Bulgaria's Parliament to ban so-called #LGBTI 'progaganda' in schools.

I call on @PresidentOfBg Radev not to sign it.

Authorities should tackle discrimination and hostile rhetoric against LGBTI people incl. in the run-up to elections.