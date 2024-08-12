В Совете Европы призывают Болгарию не принимать закон о "гей-пропаганде"

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти призвал президента Болгарии Румена Радева не подписывать закон о запрете так называемой "гей-пропаганды" в школах.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

О'Флаэрти выразил "глубокую обеспокоенность" принятым болгарским парламентом законом о запрете так называемой "пропаганды" ЛГБТИ в школах.

"Призываю президента Болгарии Радева не подписывать его. Власть должна бороться с дискриминацией и враждебной риторикой в отношении ЛГБТИ, в частности накануне выборов", – добавил он.

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Deeply concerned by the recent law passed by #Bulgaria's Parliament to ban so-called #LGBTI 'progaganda' in schools.

I call on @PresidentOfBg Radev not to sign it.

Authorities should tackle discrimination and hostile rhetoric against LGBTI people incl. in the run-up to elections. – Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) August 12, 2024

Парламент Болгарии 7 августа одобрил законопроект по инициативе пророссийской партии "Возрождение", его поддержали некоторые проевропейские партии.

Принятые нормы запрещают "продвижение, популяризацию и поддержку идей и взглядов, связанных с нетрадиционной сексуальной ориентацией или сексуальной идентификацией, отличной от биологической", в школах.

Отдельным голосованием в среду законодатели также одобрили закон, определяющий "нетрадиционную сексуальную ориентацию" как "отличающуюся от общепринятых и устоявшихся в болгарской правовой традиции представлений об эмоциональном, романтическом, сексуальном или чувственном влечении между лицами противоположного пола".

Европейская комиссия на фоне принятия в Болгарии законопроекта о запрете "гей-пропаганды" в школах напомнила, что ЕС выступает за противодействие дискриминации.

В ЕС похожую борьбу с "ЛГБТ-пропагандой" объявил также глава венгерского правительства Виктор Орбан, из-за чего у него возник острый конфликт с Брюсселем.