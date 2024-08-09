У Болгарії протестували проти закону про заборону "гей-пропаганди" у школах

Під стінами парламенту Болгарії у четвер по обіді зібрався протест проти ухвалення суперечливого законопроєкту, який забороняє "пропаганду, популяризацію та заохочення" будь-чого, пов'язаного з ЛГБТК+, в системі освіти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Протест організували феміністські, ЛГБТК+ та інші правозахисні групи. Вони закликали скасувати законопроєкт, який забороняє так звану "пропаганду ЛГБТК+" в школах.

Розмахуючи веселковим прапором, протестувальники скандували гасла "Болгарія – не Росія" і "Мовчання означає смерть". Про насильство на мітингу не повідомлялося.

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фото: rfe/rl

Парламент Болгарії 7 серпня схвалив законопроєкт за ініціативи проросійської партії "Відродження", його підтримали деякі проєвропейські партії.

Ухвалені норми забороняють "просування, популяризацію і підтримку ідей і поглядів, пов'язаних з нетрадиційною сексуальною орієнтацією або сексуальною ідентифікацією, відмінною від біологічної", в школах.

Окремим голосуванням у середу законодавці також схвалили закон, що визначає "нетрадиційну сексуальну орієнтацію" як таку, що "відрізняється від загальноприйнятих і усталених у болгарській правовій традиції уявлень про емоційний, романтичний, сексуальний або чуттєвий потяг між особами протилежної статі".

Європейська комісія на тлі ухвалення в Болгарії законопроєкту про заборону "гей-пропаганди" у школах нагадала, що ЄС виступає за протидію дискримінації.

У ЄС схожу боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою" оголосив також глава угорського уряду Віктор Орбан, через що у нього виник гострий конфлікт із Брюсселем.