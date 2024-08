Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 12 серпня, зустрівся з делегацією Сенату США – республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, які перебувають з візитом в Україні.

Про це повідомив Офіс президента, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Зеленський розповів про ситуацію на фронті, потреби у зброї, зокрема системах протиповітряної оборони та ракет до них, а також просування "формули миру".

It is important that Ukrainians and Americans are truly victorious in our defense of normal life and people's freedom.



Today I met with the U.S. Senate delegation. We discussed what exactly is needed to bring this war to a just end, including our need to use long-range weapons.… pic.twitter.com/oSaTbEcb44

