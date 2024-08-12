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Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США

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Новини — Понеділок, 12 серпня 2024, 21:55 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 12 серпня, зустрівся з делегацією Сенату США – республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, які перебувають з візитом в Україні.

Про це повідомив Офіс президента, пише "Європейська правда".

Під час зустрічі Зеленський розповів про ситуацію на фронті, потреби у зброї, зокрема системах протиповітряної оборони та ракет до них, а також просування "формули миру".

"Під час зустрічі також обговорили подальшу підтримку у зміцненні обороноздатності нашої держави, посиленні економічної стійкості та відновленні справедливого миру для України. Окрему увагу приділили євроатлантичній інтеграції нашої держави", – додали в ОП.

І Грем, і Блюменталь неодноразово приїздили в Київ з початку повномасштабного вторгнення Росії та активно підтримують Україну.

Серед іншого, сенатор-демократ ще минулого року підтримав право України завдавати ударів по території Росії, а Грем цієї весни заявив, що Україна повинна стати членом НАТО.

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США Зеленський
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