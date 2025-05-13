Віткофф назвав ключові питання у потенційних переговорах між Україною та РФ

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф розповів, про що говоритимуть Україна та Росія, якщо вдасться провести прямі переговори між ними.

Про це він сказав у інтерв'ю Breitbart News, пише "Європейська правда".

Віткофф заявив, що серед головних питань, які залишаються невирішеними у російсько-українській війні і про які буде йти розмова, якщо сторони сядуть за стіл переговорів: окуповані Росією території України, Запорізька атомна електростанція та доступ України до важливих водних шляхів.

"Я думаю, основні питання – це регіони, атомна електростанція і те, як Україна може використовувати Дніпро і виходити до моря. Є речі, які, на мою думку, буде неважко вирішити, якщо ми зберемо сторони за стіл, вони говоритимуть одне з одним, ми звузимо перелік розбіжностей і запропонуємо компроміси та креативні рішення", – вважає він.

За його словами, США зробили "багато для того, щоб звузити коло питань", а головною перепоною Віткофф назвав "п’ять регіонів".

"Головна перепона – це п’ять регіонів. Росія має повний контроль над двома з них. Україна – частковий контроль над трьома іншими. Йдеться про те, як ми будемо оцінювати – бо є різниця між лініями фронту, де стоять війська, і адміністративними межами", – сказав він.

Посланець американського президента також зауважив, що переговори з обома сторонами вже тривають у неформальному форматі, і США наполягають на якнайшвидшій організації прямої зустрічі української та російської делегацій.

Звернемо увагу, 17 квітня у Парижі Віткофф представив європейським посадовцям пропозицію щодо припинення російсько-української війни, у якій міститься визнання США контролю Росії над низкою українських окупованих територій.

У цій пропозиції США де-юре визнають контроль Росії над Кримом; де-факто – контроль Росії над Луганською областю та над частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Україна ж відновлює контроль над територіями Харківської області, Запорізькою АЕС та отримує безперешкодний прохід по річці Дніпро та контроль над Кінбурнською косою.

Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".

Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі, а після того американський президент заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня.