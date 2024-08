Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 12 августа, встретился с делегацией Сената США – республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, которые находятся с визитом в Украине.

Об этом сообщил Офис президента, пишет "Европейская правда".

Во время встречи Зеленский рассказал о ситуации на фронте, потребности в оружии, в частности системах противовоздушной обороны и ракет к ним, а также продвижение "формулы мира".

It is important that Ukrainians and Americans are truly victorious in our defense of normal life and people's freedom.



Today I met with the U.S. Senate delegation. We discussed what exactly is needed to bring this war to a just end, including our need to use long-range weapons.… pic.twitter.com/oSaTbEcb44

