Рубіо обговорив із Сибігою та європейськими міністрами шлях до миру в Україні

У понеділок, 12 травня, державний секретар США Марко Рубіо поспілкувався з очільниками міністерств закордонних справ п’ятьох країн, а також високою представницею Європейського Союзу.

Про це повідомив Державний департамент США, передає "Європейська правда".

Як повідомили в американському Держдепі, 12 травня Рубіо провів переговори зі своїми французьким, німецьким, польським, британським та українським колегами: Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем, Радославом Сікорським, Девідом Леммі та Андрієм Сибігою.

Також у розмові брала участь головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Під час розмови представники обговорили шляхи досягнення перемир'я та миру в Україні.

Як відомо, Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Згодом Трамп оголосив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".

Своєю чергою Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі, а після того американський президент заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня.

ЗМІ писали, що європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі Зеленського із Путіним у Туреччині, перш ніж тиснути на США з метою оголошення нових санкцій проти Москви.