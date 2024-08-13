Виконавчий комітет Соціал-демократичної партії Німеччини, представником якої є канцлер Олаф Шольц, виступає за розміщення американських ракет дальнього радіуса дії на німецькій території.

Про це повідомляє Handelsblatt, інформує "Європейська правда".

У резолюції, ухваленій виконавчим комітетом напередодні, йдеться, що СДПН бере на себе відповідальність "за те, щоб жодна дитина, народжена сьогодні в Німеччині, не пережила війну знову".

"Угода між федеральним урядом, очолюваним СДПН, і адміністрацією США про розміщення американських ракет більшої дальності в Німеччині з 2026 року є важливим будівельним блоком для цього", – зазначає виконком СДПН.

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Олаф Шольц раніше захищав угоду зі США щодо розміщення ракет, заявлявши, що ця зброя слугуватиме для стримування і що метою є запобігання війні.

Проте всередині СДПН критикували ці плани. Зокрема, лідер парламентської фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх попередив про ризик військової ескалації.

Також проти висловлювався депутат від СДПН Ральф Штегнер.

Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що з 2026 року США мають намір знову розмістити в Німеччині зброю середньої дальності зі звичайними боєголовками.

Очікується, що це будуть крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів.

У Кремлі вже говорили, що в разі розгортання "Томагавків" європейські столиці стануть "потенційною" жертвою.

Кремлівський правитель Владімір Путін заявив, що в разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині Росія відмовиться від "одностороннього мораторію" на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.

Останні опитування показали, що половина німців побоюється ескалації конфлікту з Росією, якщо американські ракети дальнього радіуса дії будуть розміщені в Німеччині.