В Европе жертвами жары в прошлом году стали более 47 тысяч человек

В 2023 году более 47 тысяч человек умерли в Европе из-за экстремально высоких температур, причем больше всего пострадали страны на юге континента.

Об этом говорится в отчете Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), который приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как указано, прошлый год был самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Поэтому жители сталкиваются с ростом рисков для здоровья, вызванными сильной жарой.

Согласно отчету, количество смертей в 2023 году было бы на 80% выше, если бы за последние 20 лет не были введены меры, помогающие людям адаптироваться к повышению температуры, такие как системы раннего предупреждения и улучшения здравоохранения.

Реклама:

"Наши результаты показывают, как происходили процессы адаптации общества к высоким температурам в течение нынешнего века, которые резко снизили связанную с теплом уязвимость и риск смертности летом, особенно среди пожилых людей", – сказала Элиза Галло, исследовательница ISGlobal.

Исследователи использовали записи о смерти и температуре из 35 европейских стран. По их оценкам, 47 690 человек умерли от причин, связанных с жарой.

Если скорректировать данные на количество населения, то Греция, Болгария, Италия и Испания оказались странами с самыми высокими показателями смертности от жары.

Ранее сообщалось, что четвертая волна летней жары в последние дни накрыла Испанию: в воскресенье северные регионы страны пережили аномально высокие температуры, превышавшие 40 градусов по Цельсию.

А в некоторых самых популярных туристических городах Италии резко возросло количество людей, которые обращаются за неотложной медицинской помощью в связи с сильной жарой.