Турецька поліція арештувала чоловіка в масці, який поранив ножем п’ятьох осіб

Турецька поліція заарештувала 18-річного чоловіка в масці, який здійснив напад з ножем в північно-західному місті Ескішехір, внаслідок чого п’ятеро осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначено, нападник, одягнений у шолом, маску для обличчя і бронежилет, завдав ножових поранень п'ятьом людям, які сиділи в саду мечеті.

Наразі двоє з них перебувають у критичному стані.

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Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив у вівторок, що поліція затримала підозрюваного.

Прокуратура розпочала розслідування інциденту, повідомив своєю чергою міністр юстиції Йилмаз Тунч.

Раніше стало відомо, що 32-річному чоловікові висунули звинувачення у замаху на вбивство 11-річної дівчинки на Лестер-сквер у Лондоні.

У понеділок 11-річна дівчинка була серйозно поранена в результаті ножового поранення на Лестер-сквер у центральній частині британської столиці, але травми не загрожують її життю.