Турецька поліція арештувала чоловіка в масці, який поранив ножем п’ятьох осіб
Турецька поліція заарештувала 18-річного чоловіка в масці, який здійснив напад з ножем в північно-західному місті Ескішехір, внаслідок чого п’ятеро осіб отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Як зазначено, нападник, одягнений у шолом, маску для обличчя і бронежилет, завдав ножових поранень п'ятьом людям, які сиділи в саду мечеті.
Наразі двоє з них перебувають у критичному стані.
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив у вівторок, що поліція затримала підозрюваного.
Прокуратура розпочала розслідування інциденту, повідомив своєю чергою міністр юстиції Йилмаз Тунч.
Раніше стало відомо, що 32-річному чоловікові висунули звинувачення у замаху на вбивство 11-річної дівчинки на Лестер-сквер у Лондоні.
У понеділок 11-річна дівчинка була серйозно поранена в результаті ножового поранення на Лестер-сквер у центральній частині британської столиці, але травми не загрожують її життю.