Турецкая полиция арестовала мужчину в маске, ранившего ножом пять человек

Турецкая полиция арестовала 18-летнего парня в маске, который совершил нападение с ножом в северо-западном городе Эскишехир, в результате чего пять человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как указано, нападавший, одетый в шлем, маску для лица и бронежилет, нанес ножевые ранения пяти людям, которые сидели в саду мечети.

Сейчас двое из них находятся в критическом состоянии.

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Министр внутренних дел Али Ерликая заявил во вторник, что полиция задержала подозреваемого.

Прокуратура начала расследование инцидента, сообщил в свою очередь министр юстиции Йылмаз Тунч.

Ранее стало известно, что 32-летнему мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство 11-летней девочки на Лестер-сквер в Лондоне.

В понедельник 11-летняя девочка была серьезно ранена в результате ножевого ранения на Лестер-сквер в центральной части британской столицы, но травмы не угрожают ее жизни.